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Умер космонавт Леонов

Новости » Происшествия    11.10.2019 - 14:22
Умер космонавт Леонов
Фото: Алексей Леонов (24smi org 3)

Леонову было 85 лет

Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов, ему было 85 лет. Об этом сообщила помощница Леонова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Отметим, он был первым человеком, вышедшим в открытый космос.

Добавим, Леонов - летчик-испытатель, космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, лауреат множества премий и наград.

Он родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (Россия). Позже в Сибирь перебрались и родители будущего космонавта, до того жившие на Донбассе.

Умер космонавт ЛеоновФото: Алексей Леонов (24smi org 3)

Среднюю школу он заканчивал уже в Калининграде. После неудачи с академией художеств Леонов поступил в начальную авиационную школу в Кременчуге. По завершению обучения в 1955 году юный летчик продолжил образование в высшем Чугуевском авиационном училище, где и получил специальность летчика-истребителя. После окончания училища с 1957 года по 1959 год Алексей Леонов служил в десятой гвардейской авиационной дивизии в Кременчуге.

В 1964 году конструкторское бюро под руководством Королева начало постройку нового космического корабля, позволявшего космонавтам выходить в безвоздушное пространство. Этим кораблем стал "Восход-2". Исторический полет и первый выход человека в космос состоялся 18 марта 1965 года. Алексей Леонов провел в открытом космосе 12 минут 9 секунд.

Напомним, в прошлом году 31 января в Киеве скончался первый космонавт Украины Леонид Каденюк. Он умер на 68-м году жизни. Каденюк является первым и, на сегодняшний день единственным космонавтом Украины, совершившим полет в космос, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины, кандидат технических наук, член МФКО.

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