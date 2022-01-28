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Умер известный украинский боксер Вирчис

Автор: Анастасия Рокитна

В возрасте 48 лет умер бывший украинский боксер Владимир Вирчис. Он был интерконтинентальным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Федерацию бокса Украины.

В пресс-службе не называют причину смерти.

"С большой скорбью сообщаем, что ушел из жизни известный украинский боксер Владимир Вирчис", - говорится в сообщении.

Как написал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook, вчера Вирчис пришел на суд к Владиславу Мангеру, который обвиняется в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Вирчис публично потребовал у Мангера вернуть долг.

Что известно о боксере

Вирчису было 48 лет. Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 - 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 - 2006).

На профессиональном ринге Владимир Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его активе также два поражения.

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Бокс