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Умер бывший мэр Киева Омельченко

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 15:58
Умер бывший мэр Киева Омельченко Фото: бывший мэр Киева Александр Омельченко (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 25 ноября 2021 года, умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Ранее его госпитализировали с коронавирусом, у него значительное поражение легких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня не стало Александра Омельченко. Бывшего городского головы столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета", - отметил он и выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра.

Что известно об Омельченко

Он возглавлял КГГА с 8 августа 1996 по 20 апреля 2006, также находился на должности председателя Киевского городского совета с 30 апреля 1998 по 30 мая 1999 года.

Киевский городской голова с 30 мая 1999 по 14 апреля 2006 года. Бывший народный депутат Украины.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Омельченко заразился коронавирусом и в тяжелом состоянии был госпитализирован с поражением легких.

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