Умер Эдуард Успенский

Автор "Крокодила Гены" и "Простоквашино" скончался 14 августа

В Москве на 81 году жизни 14 августа скончался известный советский и российский писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский. Об этом сообщила дочь писателя, передает ТАСС.

По информации российских СМИ, Успенский умер в частном доме в деревне Пучково (Троицкий административный округ Москвы).

Ранее у писателя обнаружили злокачественное новообразование, за неделю до смерти он находился в тяжелом состоянии и обращался к врачам за помощью.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевск Московской области.

Его первые произведения были напечатаны во время учебы в Московском авиационном институте, который он закончил в 1961 году по специальности инженер.

Успенский известен прежде всего как автор детских повестей "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", "Каникулы в Простоквашино". Он также написал сценарии к мультфильмам, основанным на его произведениях.

Напомним, 6 июня в Одессе на 84-м году жизни умерла известный украинский режиссер Кира Муратова.