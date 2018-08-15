Помер Едуард Успенський

Автор "Крокодила Гени" і "Простоквашино" помер 14 серпня

У Москві на 81 році життя 14 серпня помер відомий радянський і російський письменник, драматург і сценарист Едуард Успенський. Про це повідомила дочка письменника, передає ТАСС.

За інформацією російських ЗМІ, Успенський помер у приватному будинку в селі Пучково (Троїцький адміністративний округ Москви).

Раніше у письменника виявили злоякісне новоутворення, за тиждень до смерті він перебував у важкому стані і звертався до лікарів за допомогою.

Едуард Успенський народився 22 грудня 1937 року в місті Єгор’євськ Московської області.

Його перші твори були надруковані під час навчання в Московському авіаційному інституті, який він закінчив у 1961 році за фахом інженер.

Успенський відомий насамперед як автор дитячих повістей "Крокодил Гена і його друзі", "Дядько Федір, пес і кіт", "Канікули в Простоквашино". Він також написав сценарії до мультфільмів, заснованим на його творах.

Нагадаємо, 6 червня в Одесі на 84-му році життя померла відомий український режисер Кіра Муратова.