Умер член Зала славы НБА Джон Хавличек

На 80 году жизни в США скончался легендарный игрок американского баскетбольного клуба "Бостон Селтикс" Джон Хавличек. Об этом говорится в сообщении клуба, опубликованном в Twitter.

Он был признан одним из лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и введен в Зал славы.

По данным газеты The Boston Globe, Хавличек умер в результате болезни Паркинсона.

"С большой скорбью мы узнали, что легенда "Селтикс" и игрок, введенный в Зал славы баскетбола, Хавличек скончался сегодня в возрасте 79 лет. Семья "Селтикс" будет по нему очень скучать", - говорится в сообщении.

Всю свою карьеру Хавличек провел в Бостоне. За "Селтикс" он отыграл 16 сезонов и стал 8-кратным чемпионом НБА, 13 раз избирался на Матч всех звезд.

Номер 17, под которым Хавличек провел всю карьеру в "Селтикс", был выведен из обращения.

Напомним, в ноябре 2018 на 45 году жизни скончался украинский баскетболист Григорий Хижняк.