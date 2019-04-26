Умер член Зала славы НБА Джон Хавличек

Фото: Джон Хавличек (nba.com)

Он был одним из лучших игроков в истории баскетбола

На 80 году жизни в США скончался легендарный игрок американского баскетбольного клуба "Бостон Селтикс" Джон Хавличек. Об этом говорится в сообщении клуба, опубликованном в Twitter.

Он был признан одним из лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и введен в Зал славы.

По данным газеты The Boston Globe, Хавличек умер в результате болезни Паркинсона.

"С большой скорбью мы узнали, что легенда "Селтикс" и игрок, введенный в Зал славы баскетбола, Хавличек скончался сегодня в возрасте 79 лет. Семья "Селтикс" будет по нему очень скучать", - говорится в сообщении.

It is with great sadness we have learned that Celtics Legend and Hall of Famer John Havlicek has passed away peacefully today at the age of 79. He will be dearly missed by his Celtics family.



A statement from the Celtics: https://t.co/yqOkZPkbej pic.twitter.com/xlUCKjbKvg — Boston Celtics (@celtics) April 26, 2019

Всю свою карьеру Хавличек провел в Бостоне. За "Селтикс" он отыграл 16 сезонов и стал 8-кратным чемпионом НБА, 13 раз избирался на Матч всех звезд.

Номер 17, под которым Хавличек провел всю карьеру в "Селтикс", был выведен из обращения.

Напомним, в ноябре 2018 на 45 году жизни скончался украинский баскетболист Григорий Хижняк.