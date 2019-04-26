ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Умер член Зала славы НБА Джон Хавличек

Новости » Спорт    26.04.2019 - 11:22
Умер член Зала славы НБА Джон Хавличек
Фото: Джон Хавличек (nba.com)

Он был одним из лучших игроков в истории баскетбола

На 80 году жизни в США скончался легендарный игрок американского баскетбольного клуба "Бостон Селтикс" Джон Хавличек. Об этом говорится в сообщении клуба, опубликованном в Twitter.

Он был признан одним из лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и введен в Зал славы.

По данным газеты The Boston Globe, Хавличек умер в результате болезни Паркинсона.

"С большой скорбью мы узнали, что легенда "Селтикс" и игрок, введенный в Зал славы баскетбола, Хавличек скончался сегодня в возрасте 79 лет. Семья "Селтикс" будет по нему очень скучать", - говорится в сообщении.

Всю свою карьеру Хавличек провел в Бостоне. За "Селтикс" он отыграл 16 сезонов и стал 8-кратным чемпионом НБА, 13 раз избирался на Матч всех звезд.

Номер 17, под которым Хавличек провел всю карьеру в "Селтикс", был выведен из обращения.

Напомним, в ноябре 2018 на 45 году жизни скончался украинский баскетболист Григорий Хижняк.

Украина получила право провести отбор на чемпионат Европы по баскетболу 3х3 Украинский арбитр будет работать на чемпионате мира-2019 по баскетболу
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины баскетболНБАпреступлениябаскетболист
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь