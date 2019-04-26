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Помер член Залу слави НБА Джон Хавлічек

Новини » Спорт    26.04.2019 - 11:22
Помер член Залу слави НБА Джон Хавлічек
Фото: Джон Хавлічек (nba.com)

Він був одном з кращих гравців в історії баскетболу

На 80 році життя в США помер легендарний гравець американського баскетбольного клубу "Бостон Селтікс" Джон Хавлічек. Про це мовиться в повідомленні клубу, опублікованому в Twitter.

Він був визнаний одним з кращих гравців Національної баскетбольної асоціації (НБА) і введений в Зал слави.

За даними газети The Boston Globe, Хавлічек помер у результаті хвороби Паркінсона.

"Із великим сумом ми дізналися, що легенда" Селтікс "і гравець, введений в Зал слави баскетболу, Хавлічек помер сьогодні у віці 79 років. Сім'я" Селтікс "буде по ньому дуже сумувати", - йдеться в повідомленні.

Всю свою кар'єру Хавлічек провів в Бостоні. За "Селтікс" він відіграв 16 сезонів і став 8-разовим чемпіоном НБА, 13 разів обирався на Матч всіх зірок.

Номер 17, під яким Хавлічек провів всю кар'єру в "Селтікс", був виведений з обігу.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року на 45 році життя помер український баскетболіст Григорій Хижняк.

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