Помер член Залу слави НБА Джон Хавлічек

Фото: Джон Хавлічек (nba.com)

Він був одном з кращих гравців в історії баскетболу

На 80 році життя в США помер легендарний гравець американського баскетбольного клубу "Бостон Селтікс" Джон Хавлічек. Про це мовиться в повідомленні клубу, опублікованому в Twitter.

Він був визнаний одним з кращих гравців Національної баскетбольної асоціації (НБА) і введений в Зал слави.

За даними газети The Boston Globe, Хавлічек помер у результаті хвороби Паркінсона.

"Із великим сумом ми дізналися, що легенда" Селтікс "і гравець, введений в Зал слави баскетболу, Хавлічек помер сьогодні у віці 79 років. Сім'я" Селтікс "буде по ньому дуже сумувати", - йдеться в повідомленні.

It is with great sadness we have learned that Celtics Legend and Hall of Famer John Havlicek has passed away peacefully today at the age of 79. He will be dearly missed by his Celtics family.



A statement from the Celtics: https://t.co/yqOkZPkbej pic.twitter.com/xlUCKjbKvg — Boston Celtics (@celtics) April 26, 2019

Всю свою кар'єру Хавлічек провів в Бостоні. За "Селтікс" він відіграв 16 сезонів і став 8-разовим чемпіоном НБА, 13 разів обирався на Матч всіх зірок.

Номер 17, під яким Хавлічек провів всю кар'єру в "Селтікс", був виведений з обігу.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року на 45 році життя помер український баскетболіст Григорій Хижняк.