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Умер бывший президент Мали, отстраненный после путча

Автор: Анна Полисученко

Бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, возглавлявший западноафриканскую страну в 2013-2020 гг., умер в возрасте 76 лет. Причины смерти не уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Родные экс-президента рассказали, что Кейта скончался в воскресенье утром в своем доме в Бамако, столице Мали.

Кейта родился 29 января 1945 года на юге Мали. Образование получил в Сенегале и Франции, где изучал литературу. С начала 90-х годов ушел в политику - выступал против режима военных в Мали. С 1994-го по 2000 год был премьер-министром страны.

В 2013 году он стал президентом. Вскоре после переизбрания в 2018 году Кейта объявил о борьбе с джихадистами, террористическая деятельность которых подрывала стабильность Мали.

В результате путча 18 августа 2020 года несколько офицеров вооруженных сил Мали заставили президента уйти в отставку. Его арестовали, но впоследствии освободили под давлением международных организаций.

Ранее мы писали, что президент Мали уходит в отставку после попытки госпереворота.

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Мали