Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался в ночь на четверг на 95 году жизни. Он умер в своем имении в департаменте Луар и Шер.

Об этом сообщила радиостанция Europe1.

В ноябре этого года его госпитализировали в связи с сердечной недостаточностью. В итоге бывший президент пошел на поправку, и его выписали из больницы.

Жискар д'Эстен прожил дольше всех президентов Франции. В 1962-1974 годы он был министром экономики и финансов республики. В 1974 году он выиграл президентские выборы и в возрасте 48 лет стал одним из самых молодых лидеров европейских стран.

На посту президента Жискар д'Эстен пробыл до 1981 года. При нем во Франции были запущены масштабные государственные проекты, в том числе строительство скоростных железных дорог и новых атомных электростанций.

Также при д'Эстене во Франции отменили политическую цензуру в кино, а избирательный возраст был понижен с 21 года до 18 лет. Во время его президентства в стране были легализованы аборты и упрощена процедура развода.

Напомним, ранее сообщалось, что Валери Жискару д'Естену грозит ответственность за сексуальные домогательства во время интервью.