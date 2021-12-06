Умер американский экс-сенатор и кандидат в президенты США Боб Доул

По словам его жены Элизабет Доул, бывший сенатор, имевший рак легких IV стадии, скончался во сне.

Президент США Джо Байден, работавший вместе с Доулом в Сенате, выразил соболезнования в связи со смертью политика, охарактеризовав его как своего друга и "такого американского государственного деятеля, каких мало в нашей истории".

"У него было безошибочное чувство честности и чести. Пусть благословит его Бог и пусть наша нация всегда опирается на его наследие порядочности, достоинства, хорошего юмора и патриотизма", - заявил американский лидер.

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трам отметил, что Доул "был американским героем войны и настоящим патриотом" своей страны, чья служба "Великому штату Канзас" "укрепила Республиканскую партию".