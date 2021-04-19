Уменьшился в 300 раз. Один из крупнейших в мире айсбергов почти растаял

Сейчас айсберг уменьшился в площади до примерно 20,5 кв. км, то есть почти в 300 раз.

"Спутники показывают, что этот мегаайсберг сейчас практически исчез - от него остались бесчисленные мелкие фрагменты, которые, по словам Национального ледового центра США, больше не стоит отслеживать", - говорится в сообщении.

A68 откололся в 2017 году от ледникового шельфа на краю Антарктического полуострова.

В течение года он почти не двигался, но затем начал дрейфовать на север.

По словам ученых, айсберг разрушили волны, теплая вода и высокая температура воздуха в Атлантике.

Напомним, в начале марта стало известно, что айсберг под названием A-74 окончательно оторвался от ледникового шельфа Антарктиды. Американское космическое агентство NASA показало впечатляющую фотографию этого айсберга из космоса. A-74 имеет площадь около 1270 квадратных километров, что равняется размеру Нью-Йорка.

РБК-Украина также писало о том, что украинские полярники показали аномалию в Антарктиде.