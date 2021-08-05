Уменьшение инвестиций в ремонты электросетей для снижения тарифа грозит энергосистеме, - облэнерго

"Последствиями принятия данного проекта постановления станет приостановление большинства инвестиционных проектов, начатых в 2021 году, и их существенное уменьшение в будущем", - говорится в письме союза.

В союзе облэнерго предупредили, что проект постановления грубо нарушает законы "О рынке электрической энергии" и "О защите экономической конкуренции" и не может быть принят в предложенной редакции.

Деятельность облэнерго в случае введения этого механизма, будет убыточна и финансово несбалансированна, считают в организации.

Там отметили, что в структуре тарифов облэнерго, которые устанавливаются НКРЭКУ, отсутствуют источники для компенсации производителям электроэнергии.

В ассоциации предупредили, что в случае принятия правительством заведомо незаконного решения, ремонты и обновление линий передачи и оборудования станут невозможными, что приведет к массовым авариям в сетях.