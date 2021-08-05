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Уменьшение инвестиций в ремонты электросетей для снижения тарифа грозит энергосистеме, - облэнерго

Автор: Наталия Гурковская

Предложенный Министерством энергетики механизм льготного тарифа на электроэнергию незаконно и поставит под угрозу функционирование электросетей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо общественного союза "Умные сети Украины".

"Последствиями принятия данного проекта постановления станет приостановление большинства инвестиционных проектов, начатых в 2021 году, и их существенное уменьшение в будущем", - говорится в письме союза.

В союзе облэнерго предупредили, что проект постановления грубо нарушает законы "О рынке электрической энергии" и "О защите экономической конкуренции" и не может быть принят в предложенной редакции.

Деятельность облэнерго в случае введения этого механизма, будет убыточна и финансово несбалансированна, считают в организации.

Там отметили, что в структуре тарифов облэнерго, которые устанавливаются НКРЭКУ, отсутствуют источники для компенсации производителям электроэнергии.

В ассоциации предупредили, что в случае принятия правительством заведомо незаконного решения, ремонты и обновление линий передачи и оборудования станут невозможными, что приведет к массовым авариям в сетях.

Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт.час при рыночной цене свыше 4 грн/кВт.час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги отопления и природный газ.

Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.

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электричество