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В Умані зросла кількість жертв та постраждалих через ракетний удар

Фото: в Умані внаслідок ракетного удару загинуло 4 осіб (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв та травмованих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані знову виросла. У лікарні помер один з постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Facebook.

"Умань. Оновлення на 8:30. Четверо загиблих. Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні", - зазначив він.

За словами Клименка, внаслідок ракетного удару 17 осіб отримали поранення. Вони отримують медичну допомогу.

З-під завалів врятовано трьох дітей. На місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Російська ракета влучила у багатоповерховий будинок. Спочатку повідомлялося про 3 загиблих та 8 постраждалих внаслідок атаки.

Також окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого загинула дитиина та мама.

Крім того, уламки збитої російської ракети влучили у багатоповерхівку у місті Українка Київської області. Внаслідок чого постраждала дитина, її госпіталізували.

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