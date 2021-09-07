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В Умани спасатели потушили костер на балконе. Там хасиды обустроили зону барбекю

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Вторник 07 сентября 2021 14:26
В Умани спасатели потушили костер на балконе. Там хасиды обустроили зону барбекю Фото: в Умани спасатели потушили костер, который разожгли хасиды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Умани спасатели потушили костер на балконе. Его развели паломники для приготовления пищи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня, 7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6.

Поднявшись на шестой этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю.

С паломниками провели разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе.

В Умани спасатели потушили костер на балконе. Там хасиды обустроили зону барбекю

Фото: в Умани хасиды развели костер на балконе (t.me/dsns_telegram)

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ГСЧС Умань
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