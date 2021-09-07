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В Умані рятувальники загасили вогнище на балконі. Там хасиди облаштували зону барбекю

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Вівторок 07 вересня 2021 14:26
В Умані рятувальники загасили вогнище на балконі. Там хасиди облаштували зону барбекю Фото: в Умані рятувальники загасили багаття, яке розпалили хасиди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Умані рятувальники загасили вогнище на балконі. Його розвели паломники для приготування їжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Сьогодні, 7 вересня у ході патрулювання піший дозор рятувальників помітив дим з балкону будинку по вулиці Софії Перовської, 6.

Піднявшись на шостий поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю.

З паломниками провели роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі.

В Умані рятувальники загасили вогнище на балконі. Там хасиди облаштували зону барбекю

Фото: в Умані хасиди розвели багаття на балконі (t.me/dsns_telegram)

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ДСНС Умань
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