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В Умани произошел пожар в арендованной хасидами квартире

Новина українською →
Умань, Среда 08 сентября 2021 09:54
В Умани произошел пожар в арендованной хасидами квартире Фото: в Умани произошел пожар в арендованой хасидами квартире (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

В Умани, в арендованной хасидами квартире произошло возгорание кондиционера. Инцидент спровоцировал повреждение газопровода, спасатели проводили эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Вчера вечером, около 20:00, в одной из квартир многоэтажного дома произошло короткое замыкание и возгорание кондиционера. В результате произошло повреждение газопровода", - говорится в сообщении.

По информации пресс-цента, спасатели провели эвакуацию жителей на безопасное расстояние и обеспечили охрану места происшествия.

Кроме того, чтобы предотвратить взрыв, была перекрыта подача газа в квартиру.

Отмечено, что спасатели ликвидировали возгорание, а после проведения всех необходимых мероприятий паломники-хасиды вернулись в свои дома.

Сейчас устанавливаются причины возгорания.

#Умань: В арендованном хасидами помещении произошло возгорание кондиционера Вчера вечером, около 20.00, в одной из квартир многоэтажного дома произошло короткое замыкание и возгорание кондиционера. В результате произошло повреждение газопровода. Правоохранители отреагировали мгновенно-провели эвакуацию жителей на безопасное расстояние и обеспечили охрану места происшествия. Чтобы предупредить взрыв, полицейский Полиция Черкасской области перекрыл подачу газа, а спасатели ГСЧС Украины оперативно ликвидировали возгорание. После проведения всех необходимых мероприятий паломники-хасиды вернулись в свои дома. Устанавливаются причины возгорания.

Posted by МВД Украины on Tuesday, September 7, 2021

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Умань Рош ха-Шана Пожар ГСЧС
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