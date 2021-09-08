В Умані сталася пожежа в орендованій хасидами квартирі
В Умані, в орендованій хасидами квартирі сталося загоряння кондиціонера. Інцидент спровокував пошкодження газопроводу, рятувальники проводили евакуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.
"Вчора ввечері, близько 20:00, в одній із квартир багатоповерхового будинку сталося коротке замикання та загоряння кондиціонера. У результаті відбулося пошкодження газопроводу", - йдеться в повідомленні.
За інформацією прес-центу, рятувальники провели евакуацію мешканців на безпечну відстань і забезпечили охорону місця події.
Крім того, аби запобігти вибухові, було перекрито подачу газу у квартиру.
Зазначено, що рятувальники ліквідували загоряння, а після проведення всіх необхідних заходів паломники-хасиди повернулися до своїх помешкань.
Наразі встановлюються причини загоряння.
#Умань: В орендованому хасидами помешканні відбулося загоряння кондиціонера Вчора ввечері, близько 20.00, в одній із квартир багатоповерхового будинку сталося коротке замикання та загоряння кондиціонера. У результаті відбулося пошкодження газопроводу. Правоохоронці відреагували миттєво - провели евакуацію мешканців на безпечну відстань і забезпечили охорону місця події. Аби попередити вибух, поліцейський Поліція Черкаської області перекрив подачу газу, а рятувальники ДСНС України оперативно ліквідували загоряння. Після проведення всіх необхідних заходів паломники-хасиди повернулися до своїх помешкань. Встановлюються причини загоряння.Posted by МВС України on Tuesday, September 7, 2021