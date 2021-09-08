В Умані сталася пожежа в орендованій хасидами квартирі

В Умані, в орендованій хасидами квартирі сталося загоряння кондиціонера. Інцидент спровокував пошкодження газопроводу, рятувальники проводили евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

"Вчора ввечері, близько 20:00, в одній із квартир багатоповерхового будинку сталося коротке замикання та загоряння кондиціонера. У результаті відбулося пошкодження газопроводу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-центу, рятувальники провели евакуацію мешканців на безпечну відстань і забезпечили охорону місця події.

Крім того, аби запобігти вибухові, було перекрито подачу газу у квартиру.

Зазначено, що рятувальники ліквідували загоряння, а після проведення всіх необхідних заходів паломники-хасиди повернулися до своїх помешкань.

Наразі встановлюються причини загоряння.