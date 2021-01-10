В Умани повредили мемориальную стену воинам АТО: открыто дело

Фото: полиция (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Умани 8 января повредили мемориальную стену воинам АТО. По данному факту полиция открыла уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции Черкасской области.

"8 января около девяти часов в Уманское районное управление полиции поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни. Во время выезда на места происшествия следственно-оперативная группа установила факты повреждения 3 фотографий и прожектора, который подсвечивал Обелиск Славы", - указано в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом).

"Сейчас правоохранители совместно с общественной организацией "Уманский союз участников АТО" прилагают максимум усилий для установления злоумышленников причастных к совершению правонарушения", - информируют правоохранители.

Напомним, 30 декабря в Киеве неизвестные облили зеленой краской памятник украинским военным - участникам Антитеррористической операции/операции Объединенных сил на Донбассе, погибшим в борьбе с оккупантами.