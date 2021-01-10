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В Умані пошкодили меморіальну стіну воїнам АТО: відкрито справу

Умань, Неділя 10 січня 2021 17:53
В Умані пошкодили меморіальну стіну воїнам АТО: відкрито справу
Фото: поліція (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Умані 8 січня пошкодили меморіальну стіну воїнам АТО. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба Управління поліції Черкаської області.

"8 січня близько 9-ої години до Уманського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про пошкодження меморіальної стіни воїнів АТО на вулиці Небесної Сотні. Під час виїзду на місця події слідчо-оперативна група встановила факти пошкодження 3 фотокарток та прожектор, який підсвічував Обеліск Слави", - вказано у повідомленні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом).

"Наразі правоохоронці спільно з громадською організацією "Уманська спілка учасників АТО" докладають максимум зусиль для встановлення зловмисників причетних до вчинення правопорушення", - інформують правоохоронці.

Нагадаємо, 30 грудня у Києві невідомі облили зеленою фарбою пам'ятник українським військовим - учасникам Антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил на Донбасі, загиблим у боротьбі з окупантами.

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Новини України Надзвичайні події мемориалУмань

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