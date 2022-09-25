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В Умані хасид побив жінку: що відомо

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Умань, Неділя 25 вересня 2022 15:44
В Умані хасид побив жінку: що відомо Фото: в Умані хасид побив жінку (ілюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 25 вересня в Умані у районі паломництва хасид побив жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці Головного управління Нацполіції області Зої Вовк.

"Один із паломників побив місцеву жительку. Жінку госпіталізували до лікарні. Також заявник, який звертався до поліції, просив додатково прибути кільком нарядам поліції через те, що після побиття зібралась ще група хасидів. Зараз на місці працює поліція. Встановлюють повні обставини події", - розповіла вона, додавши, що НП трапилася близько 14.00.

Через те, що трапилося заради безпеки жінкам заборонили прохід до району паломників.

Речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф області Ірина Назарок розповіла, що внаслідок побиття жінка втратила свідомість.

"Медикам повідомили, що неподалік центрального базару хасиди побили жінку і вона втратила свідомість. Медики екстренки оглянули та надали допомогу 51-річній пацієнтці. Її доправили до Уманської міської лікарні, попередньо діагностувавши закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і стан після втрати свідомості", - розповіла вона.

Назарок додала, що зі слів самої жінки, під час бійки між уманчанами і хасидами на її слова про виклик до поліції - один з хасидів вдарив її по голові металевим предметом і вона знепритомніла.

Як повідомлялось, в Умань (Черкаська область) прибули 23 тисяч паломників-хасидів з нагоди святкування Рош ха-Шана.

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