В Умань прибыл полицейский отряд из Израиля

В Умань прибыло несколько десятков полицейских из Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной полиции в Черкасской области.

Они будут нести службу совместно с украинскими стражами порядка в местах массового проживания и паломничества хасидов, оказывая помощь украинским коллегам по обеспечению публичного порядка в Умани.

Израильские правоохранители прошли инструктаж, на котором им была предоставлена информация относительно правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.

Как известно, ежегодно в Умань приезжают тысячи хасидов, которые считают своим долгом хотя бы раз в жизни посетить могилу своего духовного лидера Цадика Нахмана.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана приехало почти 7,5 тыс. паломников-хасидов.

В связи с этим черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. В состав спасательного отряда вошли пожарные, водолазы, пиротехники, сотрудники отделения радиационной, химической и биологической защиты, а также медики.