Как улучшить зрение за 1 день?

Глаза человека - главный канал получения информации об окружающем мире. К сожалению, нередки случаи, когда зрение ухудшается. Поэтому попытки улучшить его предпринимались людьми с давних времен: сначала с помощью различных ягод, отваров из трав, магических ритуалов, затем с помощью очков, первые из которых были изобретены еще в XIII веке в Италии, а сегодня - с помощью самых передовых технологий, например - лазерной коррекции. Какой из существующих подходов наиболее эффективный и безопасный, разберем в данной статье.

Как работают глаза и почему мы видим хуже?

Для начала надо понять, как работают глаза человека. Процесс начинается с роговицы - это первая “линза” нашей сложной оптической системы. На нее луч света попадает через зрачок, который можно сравнить с диафрагмой камеры. Целостность роговицы важна для получения четкой картинки. Если поверхность неровная, изображение поступает в мозг словно видео с поцарапанной камеры. Роговица покрыта очень тонким слоем слезы. Любое воздействие, которое нарушает эту слезную пленку, может привести к разрушению поверхности роговицы, и как следствие - зрение станет хуже.

Далее за роговицей расположен хрусталик - вторая линза глаза. Его форма меняется для фокусировки специальной мышцей. Далее стекловидное тело занимает практически всю полость глаза до сетчатки - нашего приемника изображения. Это, в свою очередь, своеобразный экран, на котором формируется картинка, пройдя роговицу, хрусталик и стекловидное тело.

Когда все эти составляющие работают слаженно, мы видим четко. При ее нарушении картинка искажается, и соответственно, зрение становится хуже. Такие изменения могут произойти в любом возрасте под воздействием разных факторов. Но сегодня это легко поправимо.

“Народные” методы восстановления зрения

Опасаясь любых медицинских вмешательств, многие люди прибегают к так называемым народным способам. Еще с советских времен в нашем обществе укоренился стереотип, что для глаз полезна морковь - из-за якобы высокого содержания витамина А. Действительно, этот элемент помогает функционировать сетчатке и, в том числе, видеть лучше в условиях низкой освещенности. Впрочем, его дефицит должен быть очень большой, чтобы иметь какое-то негативное влияние на способность видеть в целом. А в обратную сторону это не работает: лечение проблем со зрением поеданием моркови не принесет результата. То же касается и черники, других ягод, овощей и фруктов. Да, они полезны. Но никакие биологически активные добавки и фитопрепараты лечащего эффекта не оказывают.

Очки и линзы - традиционное решение с нюансами

Проблемы со зрением можно исправить с помощью очков либо контактных линз. В отличие от “народных” методов - они действительно работают. Но давайте разберемся в том, что такое очки и линзы.

Мы уже упоминали, что очки были изобретены еще в Средневековье. Контактные линзы - тоже не новейшая технология. Они появились в 1960 году, когда чешский ученый Отто Вихтерле изобрел способ обработки гидрофильного полимера. Это вещество обладало способностью поглощать воду и после насыщения водой становилось очень эластичным - как сама роговица.

Сегодняшние очки и линзы - не в пример качественней тем “оптическим протезам”, которые были доступны в конце 20-го века. Однако оба эти варианта так и не избавились от существенных недостатков:

очки можно попросту потерять либо разбить;

они требуют постоянного ухода, специального хранения и процедур по очистке;

при перепадах температур очки запотевают;

даже самые лучшие стекла искажать форму предметов, а значит, зрение в них будет не совсем естественное;

в свою очередь ношение линз часто приводит к конъюнктивитам даже при соблюдении правил гигиены;

кроме того, в условиях пандемии коронавируса медики не рекомендуют использовать контактные линзы, поскольку этот вирус передается именно через слизистые оболочки.

Лазерная коррекция: мифы и факты

Лазерная коррекция зрения на сегодняшний день является одним из наиболее современных методов коррекции зрения. С медицинской точки зрения, это хирургическое вмешательство, но оно происходит без скальпеля - процедура выполняется лазером. Операции по лазерной коррекции зрения успешно проводятся с 1985 года.

Общаясь с пациентами, мы выделили наиболее частые страхи, из-за которых многие не решаются на процедуру. И ниже мы развенчаем эти стереотипы.

Лазер может повредить глаз?

Многие пациенты беспокоятся, что лазерная коррекция может быть опасна как раз из-за воздействия самого луча. Однако, его мощность, диаметр и другие параметры рассчитываются настолько точно, луч оказывает ровно тот эффект, для которого и предназначен.

Это болезненная процедура?

Процедура происходит под местной капельной анестезией. Вы можете почувствовать небольшой дискомфорт, однако, по ощущениям он похож на обычное касание, без каких-либо болевых ощущений.

Для проведения процедуры нужно ложиться в больницу?

Сама процедура выполняется быстро - все манипуляции занимают 10-15 минут. А само воздействие луча на глаз длится 30-40 секунд. После коррекции, врач делает контрольный осмотр и отпускает пациента домой.

После процедуры я не буду видеть две недели?

Мы не знаем, откуда пошло это заблуждение, но огромное преимущество лазерной коррекции зрения в том, что после операции, уже на следующий день можно читать, писать, пользоваться гаджетами и даже выставить селфи.

Можно ли выполнять процедуру беременным и кормящим грудью женщинам?

Беременность является противопоказанием к лазерной коррекции, так как организм женщины терпит ряд изменений, гормональный фон отличается от привычного. Поэтому результат исправления зрения может быть не стабильным. То же касается периода лактации. Но проводить операцию до беременности и после родов можно.

Что не следует делать после процедуры - так это посещать бассейн, баню, сауну, купаться в водоемах и пользоваться косметикой в течение нескольких дней.

В любом случае до проведения лазерной коррекции вас осмотрит врач, который даст все необходимые рекомендации и расскажет о всех аспектах лечения.