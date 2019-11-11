Улучшение жизни в нынешнем году почувствовали 15% украинцев

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство граждан улучшения не чувствуют

Оценивая, как изменилась ситуация в стране в целом по сравнению с началом 2019 годом, 48% респондентов считают, что она не изменилась, 26% - что общая ситуация в стране ухудшилась, а 15% - что улучшилась. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября.

Сферы, в которых ухудшение отмечается на статистически значимом уровне чаще, чем улучшение: уровень цен и тарифов (на ухудшение указывают 50% респондентов, тогда как улучшение − всего 5%), здравоохранение'я (соответственно 31% и 6,5%), социальная защита (соответственно 28% и 7%), уровень благополучия семьи (соответственно 27% и 8%), оплата труда (соответственно 24% и 5%), уверенность граждан в завтрашнем дне (соответственно 31% и 14%)

По данным опроса, 37,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%, в октябре 2019 года - 45%), 35% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в октябре - 29%) Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, сравнялась с долей тех, кто придерживается противоположной точки зрения.

razumkov.org.ua

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года 2015 среди респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале ноября 2019 года доверяли 68,2% украинцев, не доверяют - 24,3%, баланс доверия составил +43,9%. В сравнении с опросом, проведенным в начале октября, баланс доверия-недоверия к президенту упал на 4,5 пункта.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2019 года зачастую граждане Украины считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, однако доля согласных с этим по сравнению с октябрем снизилась с 48% до 43%. За месяц с 27% до 30% выросла доля тех, кто считает, что она ничем существенно не отличается от предыдущей, с 8% до 12% - тех, кто считает, что она хуже предыдущей.