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Покращення життя в нинішньому році відчули 15% українців

Новини » Економіка     11.11.2019 - 21:15
Покращення життя в нинішньому році відчули 15% українців
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість громадян покращення не відчувають

Оцінюючи, як змінилася ситуація у країні в цілому порівняно з початком 2019 роком, 48% респондентів вважають, що вона не змінилася, 26% - що загальна ситуація в країні погіршилася, а 15% що покращилася. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада.

Сфери, в яких погіршення відзначається на статистично значущому рівні частіше, ніж покращення: рівень цін і тарифів (на погіршення вказують 50% респондентів, тоді як на покращення − лише 5%), охорона здоров'я (відповідно 31% і 6,5%), соціальний захист (відповідно 28% і 7%), рівень добробуту родини (відповідно 27% і 8%), оплата праці (відповідно 24% і 5%), упевненість громадян у завтрашньому дні (відповідно 31% і 14%)

За даними опитування, 37,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 року так вважали 57%, у жовтні 2019 року - 45%), 35% - що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні - 17%, у жовтні - 29%). Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, зрівнялася з часткою тих, хто дотримується протилежної точки зору.

Покращення життя в нинішньому році відчули 15% українцівrazumkov.org.ua

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року серед 2015 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, президенту України Володимиру Зеленському на початку листопада 2019 року довіряли 68,2% українців, не довіряли - 24,3%, баланс довіри становив +43,9%. У порівнянні з опитуванням, проведеним на початку жовтня, баланс довіри-недовіри до президента впав на 4,5 пункти.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2019 року найчастіше громадяни України вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня, проте частка згодних із цим порівняно з жовтнем знизилася з 48% до 43%. За місяць з 27% до 30% зросла частка тих, хто вважає, що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої, з 8% до 12% - тих, хто вважає, що вона гірша за попередню.

Соціологи заміряли рівень розчарування новою владою в Україні Рівень довіри до Зеленського за останній місяць дещо знизився
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