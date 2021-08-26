Улучшение условий для студентов: Кабмин одобрил концепцию развития сети общежитий

Как отмечается в документе, на начало 2019/20 учебного года, по данным Госстата, в стране функционирует 281 учреждение высшего образования, где получают высшее образование на разных уровнях более 1266, тыс. соискателей. Ежегодно до 50% из них нуждаются в месте в общежитии. В крупных университетских центрах потребность в общежитиях самая большая. Многие не получают возможности поселиться в общежитии и вынуждены снимать частное жилье по высоким ценам.

На сегодня существует три типа общежитий. Самыми распространенными являются те, которые можно охарактеризовать как общежития эконом-класса. Это общежития с коридорной системой планировки, душевой комнатой в подвальном помещении (или один на несколько этажей), кухней и санузлом на этаже. "Соискатели образования в таком общежитии проживают в основном в переполненных комнатах (от четырех до восьми человек). Проживание в таком общежитии частично несет стрессовые риски для соискателей образования и не способствует их эффективному обучению", - говорится в проекте распоряжения.

Также есть общежития повышенной комфортности. Для них характерна секционная (блочная) планировка, где на две - четыре комнаты есть санузел, душевая или ванная комната, иногда также кухня. Самыми удобными считаются общежития гостиничного типа, в которых для каждой комнаты предусмотрен отдельный санузел с душевой (ванной) комнаты.

Хотя качество общежитий повышенной комфортабельности и гостиничного типа немного лучше, но они также далеки от современных стандартов жилья и потребностей молодого человека. В частности, здесь есть проблемы с обустройством комнат современной и удобной мебелью, отсутствуют отдельные помещения для обучения, досуга, занятий спортом, нет доступа к интернету, говорится в тексте.

По приблизительным оценкам, среди всех общежитий, находящихся на балансе учреждений высшего образования, до 80% являются общежитиями эконом-класса, около 15% имеют признаки повышенной комфортабельности, лишь около 5% процентов являются общежитиями гостиничного типа. Количество соискателей образования, проживающих в общежитиях повышенной комфортабельности и гостиничного типа, небольшое в связи с ограниченным количеством жилья такого вида, а также значительно более высокими затратами на него.

Программу предполагается выполнить в течение 2022-2026 годов.

Путями и способами решения проблемы являются: