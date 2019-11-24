Улучшение отношений с Россией зависит от выполнения минских соглашений, - Госдеп США

Улучшение отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией зависит от выполнения Москвой минских договоренностей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США, передает РБК-Украина.

Как сообщили в Госдепе, вероятный новый посол США в России Джон Салливан во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что улучшение отношений между государствами зависит от выполнения Кремлем минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Он добавил, что Москва должна прекратить попытки вмешательства в демократические процессы США. Кроме того, дипломаты обсудили региональные и двусторонние вопросы, включая проблемы международной безопасности, в частности обстановку в КНДР и Сирии, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Напомним, ранее в российском МИД заявили, что минские договоренности являются шансом Украины для реинтеграции Донбасса. В российском ведомстве отметили, что минские соглашения помогут Украине "вернуться на уровень подлинной государственности".

До этого бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обвинял Российскую Федерацию в невыполнении минских договоренностей на протяжении 4 лет. Волкер напомнил, что Россия нарушила минские договоренности через неделю после их подписания.