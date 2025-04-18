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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ультиматум Рубіо для України та Росії передає позицію Трампа, - CNN

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Держсекретар США Марко Рубіо пригрозив, що Вашингтон може припинити участь у переговорах щодо завершення війни між Україною та Росією. Він транслював позицію президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерела видання, очільник Держдепу США сьогодні "передавав точку зору президента".

"Трамп не має безмежного терпіння до тих, хто займається позерством і грає в ігри", - додав співрозмовник CNN.

Він зазначив, що Рубіо передавав "розчарування" президента з приводу того, що мирний процес "не відповідає очікуванням на цьому етапі".

Джерело згадало три зустрічі спеціального посланника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним, а також "численні зустрічі" з президентом України Володимиром Зеленським, присвячені завершенню війни.

"Час серйозно взятися за справу", - сказав співрозмовник журналістів.

Що сказав Рубіо

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть припинити свою участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

Він зазначив, що США будуть посередником між Україною і Росією далі, тільки якщо вдасться визначити, що угоди між країнами можна буде досягти протягом кількох тижнів.

За словами глави Держдепу, якщо цього не станеться, то у США є "й інші пріоритети".

Як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна політолог Олег Саакян, таким чином Рубіо "підняв ставки" у бік Росії.

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