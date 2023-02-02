Ультиматум Ердогану? Байдена просять не продавати F-16 до вступу Швеції до НАТО
Конгрес США не може підтримати продаж Туреччини винищувачів F-16, оскільки Анкара відмовляється ратифікувати членство Фінляндії та Швеції в НАТО. Адміністрації президента США необхідно відкласти угоду.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист сенаторів до лідера США Джо Байдена.
Лист Байдену відправили сенатор-демократ Джин Шейхін і сенатор-республіканець Том Тілліс. Його підписали ще 25 членів верхньої палати Конгресу з обох партій.
У документі наголошується, що відмова ратифікувати протоколи або подати графік їхньої ратифікації загрожує єдності Альянсу у ключовий момент історії, коли Росія продовжує своє невпровоковане вторгнення в Україну.
"Нездатність Туреччини виконувати свої зобов'язання, взяті в рамках тристороннього Меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) між Туреччиною, Фінляндією та Швецією, має бути взята до уваги, оскільки Конгрес не може розглядати питання про майбутню підтримку Туреччини, включаючи продаж винищувачів F-16, до тих пір доки Туреччина не завершить ратифікацію протоколів про приєднання", - сказано в листі.
При цьому сенатори зазначають, що якщо ратифікації не відбудеться, продаж винищувачів буде під питанням.
Нагадаємо, раніше датський ультраправий політик Расмус Палудан, який очолює антиісламську партію Stram Kurs, спалив Коран перед будівлею посольства Туреччини у Стокгольмі.
Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не схвалить заявку Швеції на вступ до Альянсу.
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