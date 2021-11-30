На улице ветрено. Полиция опубликовала рекомендацию по парковке автомобилей

В Киевской области сегодня днем будет сильный ветер. Полиция опубликовала рекомендацию по парковке автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
"На улице ветрено. Советуем парковать транспортные средства в безопасных местах, избегая сухостоя и ненадежно закрепленных предметов", - посоветовали в полиции.
Отметим, сегодня штормовое предупреждение объявлено в 11 областях и Киеве. Сильный ветер будет в таких регионах:
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.