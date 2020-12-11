На улицах столицы работают более 300 единиц спецтехники и 5 тысяч дворников, - Кличко

К борьбе со стихией в Киеве привлечено более 300 единиц техники и 5000 дворников.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

По его словам, коммунальщики в усиленном режиме обрабатывают улично-дорожную сеть.

"Вчера днем и сегодня ночью в Киеве были осадки и сильный гололед. "Киевавтодор" в усиленном режиме обрабатывал улично-дорожную сеть. Ночью работали более 300 единиц спецтехники и 36 бригад с ручной уборки – более 270 работников. Также к борьбе с гололедом привлечены 5 тысяч дворников и 60 единиц техники жилищно-коммунальных предприятий", - сообщил Кличко.

Он отметил, что осадки продолжались до 6:00 утра при температуре -1°С. Поэтому дорожникам пришлось обрабатывать одни и те же участки улиц по несколько раз. Мокрый снег с магистралей убирали с помощью колонн спецтехники.

Кличко также сообщил, что в городе идет постоянная обработка тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

"Я также обращаюсь к владельцам кафе, ресторанов, магазинов не пренебрегать правилами благоустройства и обработать противогололедными средствами территорию возле своих заведений. Потому погодные условия таковы, что это надо делать регулярно через определенное время. Поскольку на обработанных участках тротуаров снова быстро появляется гололед", - отметил Виталий Кличко и призвал киевлян быть внимательными и осторожными.

напомним, в Киеве из-за гололеда в четверг, 10 декабря, пострадали более 160 человек. А именно 150 взрослых и 13 детей.