На улицах Киева работают 384 единицы снегоуборочной и вспомогательной техники, - КГГА

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Также в Киеве дежурят 65 бригад по ручной уборке

В Киеве сегодня, 8 января 2019 года, дежурят 384 единицы снегоуборочной и вспомогательной техники, а также 65 бригад по ручной уборке предприятий "Киевавтодора", выполняя работы по зимнему содержанию столичных улиц и дорог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, учитывая минусовую температуру и большую влажность воздуха, дорожники постоянно следят за состоянием дорожного покрытия и, при необходимости, проводят его обработку противогололедными материалами. Малогабаритная спецтехника и бригады по ручной уборке задействованы к работе на тротуарах, остановках общественного транспорта, пешеходных зонах, которые обслуживают предприятия корпорации.

Чтобы не допустить гололеда на дорогах города и обеспечить безопасное передвижение киевлян и гостей столицы, предприятиями "Киевавтодора" в течение 5-8 января было потрачено 3 845 тонн соли и 4 481 тонн песчано-соляной смеси. Продолжались работы и по вывозу снега. Всего с начала зимнего периода автодоровцами вывезено с улично-дорожной сети 32 896 тонн снега.

Кроме того, в "Киевавтодоре" сообщили, что сейчас проводится испытательная эксплуатация 2 мобильных снегоплавильных установок и обучение персонала. Эти установки были закуплены в конце 2018 года. Они будут работать в разных районах города в зависимости от необходимости. Принцип работы установок заключается в использовании погрузных горелок, которые работают в непосредственном контакте со снегом и переплавляют его.

Отмечается, что контроль и управление коммунальной техникой и персоналом коммунальных предприятий осуществляется через Единый диспетчерский центр, который киевский городской голова Виталий Кличко открыл в декабре 2018 года.

Диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта и сбора информации обеспечивает обработку данных с GPS-трекеров, установленных на спецавтомобиле, для мониторинга местоположения, маршрута движения коммунальной техники. Центр предоставляет возможность отображения в гео-системе местонахождение техники и типа выполняемой работы. Система позволяет делать срез информации по работе техники по районам или по каждой отдельной единице (номерной знак, скорость, вид авто, вид выполняемых работ) и оперативно реагировать, направляя технику туда, где это наиболее необходимо.

Кроме того, городские службы оперативно реагируют на обращения жителей относительно качества работ по уборке снега или обработки улиц противогололедными средствами через Контактный центр города Киева 15-51. Информация, которая поступает от жителей, срочно передается соответствующим службам в работу.