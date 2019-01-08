На вулицях Києва працюють 384 одиниці снігоприбиральної та допоміжної техніки, - КМДА

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Також у Києві чергують 65 бригад з ручного прибирання

У Києві сьогодні, 8 січня 2019 року, чергують 384 одиниці снігоприбиральної та допоміжної техніки, а також 65 бригад з ручного прибирання підприємств "Київавтодору", виконуючи роботи із зимового утримання столичних вулиць та доріг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, враховуючи мінусову температуру і велику вологість повітря, дорожники постійно слідкують за станом дорожнього покриття та, за необхідності, проводять його обробку протиожеледними матеріалами. Малогабаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання задіяні до роботи на тротуарах, зупинках громадського транспорту, пішохідних зонах, які обслуговують підприємства корпорації.

Аби не допустити ожеледиці на дорогах міста і забезпечити безпечне пересування киян та гостей столиці, підприємствами "Київавтодору" протягом 5-8 січня було витрачено 3 845 тонн солі та 4 481 тонн піщано-соляної суміші. Тривали роботи і з вивезення снігу. Загалом з початку зимового періоду автодорівцями вивезено з вулично-дорожньої мережі 32 896 тонн снігу.

Крім того, у "Київавтодорі" повідомили, що наразі проводиться випробна експлуатація 2 мобільних снігоплавильних установок та навчання персоналу. Ці установки було закуплено наприкінці 2018 року. Вони працюватимуть у різних районах міста залежно від необхідності. Принцип роботи установок полягає у використанні погрузних пальників, які працюють у безпосередньому контакті зі снігом та переплавляють його.

Зазначається, що контроль і управління комунальною технікою і персоналом комунальних підприємств здійснюється через Єдиний диспетчерський центр, який київський міський голова Віталій Кличко відкрив у грудні 2018 року.

Диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту та збору інформації забезпечує опрацювання даних GPS-трекерів, встановлених на спецавтомобілі, для моніторингу розташування, маршруту руху комунальної техніки. Центр надає можливість відображення у гео-системі місцезнаходження техніки та типу виконуваної роботи. Система дозволяє робити зріз інформації щодо роботи техніки по районам або по кожній окремій одиниці (номерний знак, швидкість, вид авто, вид виконуваних робіт тощо) та оперативно реагувати, спрямовуючи техніку туди, де це найбільш необхідно.

Крім того, міські служби оперативно реагують на звернення мешканців щодо якості робіт з прибирання снігу або обробки вулиць протиожеледними засобами через Контактний центр міста Києва 15-51. Інформація, яка надходить від мешканців, терміново передається відповідним службам в роботу.