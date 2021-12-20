На улицах Киева уже 300 единиц техники для уборки снега, которую можно отследить онлайн, - Кличко

Сразу после начала снегопада на улицы столицы вышло около 300 единиц спецтехники КП "Киевавтодор". Столичные власти делают все возможное, чтобы оперативно справиться с непогодой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"Около 300 автомобилей спецтехники КП "Киевавтодор" работают сейчас на улицах столицы. Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, в первую очередь, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, мосты, тротуары. Ночью синоптики прогнозируют значительное понижение температуры. Обращаюсь к водителям быть осторожными, а также не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что количество снегоуборочной техники и места, где она работает, можно отследить в режиме реального времени на интерактивной карте.