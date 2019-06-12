В ULF Бахматюка намерены увеличить мощности биогазового завода в Херсонской области в 4 раза

Крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине под ТМ "Квочка" агрохолдинг "Авангард", входящий в структуру одного из крупнейших агрохолдингов Европы - группы компаний "Укрлендфарминг", намерен в ближайшие 3-5 лет увеличить мощности биогазового завода птицефабрики "Чернобаевское" в Херсонской области в четыре раза. Об этом сообщила руководитель направления коммуникаций агрохолдинга Марианна Конина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

"Птицефабрика "Чернобаевское" агрохолдинга "Авангард" (входит в группу компаний "Укрлендфарминг") в Херсонской области расположена рядом с биогазовым заводом, который перерабатывает куриный помет на электроэнергию. Первая очередь построена в 2016 году. Потенциал второй очереди - в два раза больше. А мощность третьей очереди планируется еще в четыре раза больше первой, но предусматривает добавление в реакторы силоса и других энергетических растений", - сообщила Конина.

Она отметила, что с помощью биогазового завода агрохолдинг минимизирует негативное влияние предприятий на окружающую среду. Только за первый год эксплуатации биогазовый завод переработал 57,3 тыс. тонн помета.

"Произведенную экологически чистым способом электроэнергию предприятие передает по "зеленому" тарифу в город за минусом электроэнергии, которая идет на собственные нужды завода..", - подчеркнула Конина.

По ее словам, производство электрической энергии на заводе осуществляется с помощью двух модульных установок мощностью 1,5 МВт каждая. При этом произведенный в реакторе газ через систему очищения от серы поступает на когенерационные установки, которые превращают его в электроэнергию. Часть произведенной электроэнергии используется для собственных нужд завода, остальное - передается в Херсоноблэнерго через построенную заводом однотрансформаторную подстанцию мощностью 0,4/10 кВ.

Как сообщается, холдинг "Авангард" (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав агрохолдинга "Укрлендфарминг" и экспортирует свою продукцию в 40 стран мира. "Укрлендфарминг" управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью более 500 тыс. га.