ua en ru
Ср, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уламки впали на "Ашан": зʼявилися фото наслідків атаки на Київ

Київ, Середа 30 серпня 2023 08:32
UA EN RU
Уламки впали на "Ашан": зʼявилися фото наслідків атаки на Київ Фото: наслідки ракетної атаки на Київ (facebook.com/mykola.kalashnyk)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська цієї ночі здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі столиці виникла пожежа на даху торговельного центру "Ашан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України та голови Дарницької районної державної адміністрації Миколи Калашника.

Як повідомили у ДСНС, наразі пожежу ліквідовано. Загальна площа загоряння - 50 кв. м.

Ракетна атака на Київ

Сьогодні вночі, 30 серпня, російська окупаційна армія здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Про роботи сил протиповітряної оборони повідомлялося в Києві, Черкаській та Кіровоградській областях, Одесі та області.

Внаслідок нічної російської атаки на Київ у Дарницькому та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків. Виникли пожежі, попередньо, загинуло дві людини.

Як зазначає мер столиці Віталій Кличко, виникла пожежа у Дарницькому районі через падіння уламків на дах торгового приміщення. Також, сталося загоряння в адмінбудівлі Шевченківського району. На місцях працюють пожежно-рятувальні служби.

Також в КМДА повідомили про ще одне місце падіння уламків в Шевченківському районі. Там є загоряння на відкритій місцевості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ракетна атака Війна Росії проти України
NEWS
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше