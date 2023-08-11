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Уламки ракети впали на території однієї з дитячих лікарень, - КМВА

Фото: уламки ракети впали на території однієї з дитячих лікарень (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Уламки російської ракети впали на території дитячої лікарні у Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Так, за попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків.

"Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовується", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено. Як розповів мер Києва Віталій Кличко, окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі.

"На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає", - зазначив він.

Вибухи у Києві

11 серпня в Україні було оголошено масштабну тривогу. Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" із МіГ-31К у напрямку Київської області. Незабаром у Києві повідомили про кілька вибухів, працювала ППО. У Вінницькій та Хмельницькій областях також повідомили про вибухи.

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