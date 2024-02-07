Уламки в квартирах та постраждалі: наслідки атаки РФ у Київській області

"За попередньою інформацією, є постраждалі. Незначні травми отримали дві людини. Їм надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

При цьому, падіння уламків фіксуються у 8 населених пунктах у 2 районах області, зокрема, є інформація про пошкодження уламками ворожих ракет 14 приватних будинків, господарчих споруд, парканів, декількох легкових авто.

"В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. В 2 багатоквартирних будинках фіксують уламки в квартирах", - додають у КОВА, зазначаючи, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

Обстріл Києва та області

Російські війська вранці 7 лютого здійснили комбіновану атаку на України - ракетами та "шахедами". Повітряна тривога у Києві була оголошена о 5:55. Повітряні сили повідомляли про пуски з літаків Ту-95МС в Росії, а потім і про рух ракет у бік столиці.

Під час ракетного удару по Україні вранці 7 лютого біля Києва збили близько 20 ракет. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. У Києві через обстріл РФ постраждали дев'ять людей. Про наслідки атаки відомо у двох районах столиці. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.