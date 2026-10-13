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Уламки дрона впали в парку "Орлятко" в Києві, є поранені

14:46 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Уламки дрона впали в парку "Орлятко" в Києві, є поранені Фото: наслідки атаки на Київ (t.me/gunpKyiv)
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РФ продовжує тероризувати Київ - цього разу уламки дрона упали в парку "Орлятко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Уламки російського безпілотника впали в парку "Орлятко" у Солом'янському районі. Там травми отримали дві жінки - їм 35 і 40 років. Обох госпіталізували з осколковими пораненнями.

У Дарницькому районі дрон спричинив пожежу в приватних житлових будинках. Постраждала місцева мешканка, їй 72 роки. Жінка отримала опіки рук і зараз перебуває в лікарні.

На місцях подій досі працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції та інші служби.

Нагадаємо, 13 жовтня росіяни вдарили по колоні, яка виїжджала з Куп'янська.

За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, у ній були здебільшого мирні жителі.

Також ми писали, що в Рівному російський дрон влучив в університет.

За даними поліції, постраждали 20 людей, двоє з них перебувають у реанімації.

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