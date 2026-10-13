Уламки дрона впали в парку "Орлятко" в Києві, є поранені
РФ продовжує тероризувати Київ - цього разу уламки дрона упали в парку "Орлятко".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Уламки російського безпілотника впали в парку "Орлятко" у Солом'янському районі. Там травми отримали дві жінки - їм 35 і 40 років. Обох госпіталізували з осколковими пораненнями.
У Дарницькому районі дрон спричинив пожежу в приватних житлових будинках. Постраждала місцева мешканка, їй 72 роки. Жінка отримала опіки рук і зараз перебуває в лікарні.
На місцях подій досі працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції та інші служби.
Нагадаємо, 13 жовтня росіяни вдарили по колоні, яка виїжджала з Куп'янська.
За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, у ній були здебільшого мирні жителі.
Також ми писали, що в Рівному російський дрон влучив в університет.
За даними поліції, постраждали 20 людей, двоє з них перебувають у реанімації.