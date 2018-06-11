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"Укрзализныця" запускает услугу полноценного питания в поездах

НовостиОбщество    11.06.2018 - 10:22
Фото: Евгений Крацов (УНИАН) l
Фото: Евгений Крацов (УНИАН) l

Также сообщается о запуске 23 летних поездов по востребованным направлениям

ПАО "Укрзализныця" завтра, 12 июня, презентует услугу полноценного питания в поездах. Об этом написал и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"А в начале недели предлагаем пассажирам позаботиться об отпуске. Запускаем 23 летние поезда по востребованным направлениям", - написал Кравцов, опубликовав соответствующий документ с расписанием поездов.

Он также напомнил, что в "Укрзализныци" появилась новая опция.

"Во время покупки билетов онлайн - мы информируем о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне", - добавил Кравцов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" изменила стоимость горячих напитков в поездах.

Так, начиная с 10 мая 2018 года стоимость всех напитков в поездах дальнего следования стала одинаковой. Чай, кофе, кофейные напитки и вода стоят 8 гривен.

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Теги публикации: Укрзализныця, поезд, Евгений Кравцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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