"Укрзалізниця" запускає послугу повноцінного харчування у поїздах

Також повідомляється про 23 літні поїзди за затребуваними напрямами

ПАТ "Укрзалізниця" завтра, 12 червня, презентує послугу повноцінного харчування у поїздах. Про це написав в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

"А на початку тижня пропонуємо пасажирам подбати про відпустку. Запускаємо 23 літні поїзди за затребуваними напрямами", - написав Кравцов, опублікувавши відповідний документ з розкладом потягів.

Він також нагадав, що в "Укрзалізниці" з'явилась нова опція.

"Під час купівлі квитків онлайн - ми інформуємо про наявність або відсутність кондиціонера у вагоні", - додав Кравцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" змінила вартість гарячих напоїв у поїздах.

Так, починаючи з 10 травня 2018 року вартість всіх напоїв в поїздах далекого прямування стала однаковою. Чай, кава, кавові напої і вода коштують 8 гривень.