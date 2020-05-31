"Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам

Эпидемия коронавируса ударила по перевозкам и парализовала железную дорогу. С 18 марта "Укрзализныця" обслуживала лишь грузовые поезда, а единичными спецрейсами воспользовались украинцы, которые бежали от COVID-19 на родину. И вот спустя 75 дней поезда снова выходят на рельсы.

РБК-Украина собрало все, что нужно знать пассажирам: когда запускаются основные направления, введут ли дополнительные рейсы на ближайшие праздники и что нужно, чтобы попасть в вагон.

Куда поедут поезда

Как рассказал РБК-Украина спикер "Укрзализныци" Сергей Щур, первым запустят поезд "Интерсити +" по маршруту Киев-Константиновка. Он отправится с вокзала "Киев-Пассажирский" в понедельник 1 июня, в 06:12. Всего же в этот день на юг, центр и восток Украины отправятся 29 поездов. Рейсы выбраны исходя из того, как регионы выходили на второй этап ослабления карантина с возобновлением перевозок.

Фото: рейсы с 1 июня (t.me/UkrzalInfo)

Ситуация с коронавирусом в западных областях отложила запуск транспорта в этом направлении на несколько дней. Ужгород, Ивано-Франковск, Хмельницкий и Ковель примут шесть поездов дальнего следования только с 4 июня.

Но часть западных регионов в эти дни совсем без ж/д перевозок не останется - пригородные электрички запускают Тернополь, Ивано-Франковск и Хмельницкий. Всего 1 июня на маршруты выйдут более 200 таких поездов в 10 областях Украины.

В самой "Укрзализныце" на вопросы о сроках запуска других маршрутов в проблемные регионы сослались на Кабинет министров и отсутствие решений местных комиссий по чрезвычайным ситуациям. От позиции правительства так же зависит возобновление международных рейсов.

Билетов на всех не хватит

На этой неделе открылась продажа билетов через электронный сервис УЗ и в кассах. Уже здесь пассажиров ждут первые ограничения. Из-за карантинных мер доступно только 50% мест в вагонах класса "купе" и "люкс" (не более двух человек), а также в поездах "Интерсити", где пассажиров будут рассаживать в шахматном порядке.

Общие и плацкартные вагоны пока не выйдут из депо, поскольку в них сложнее обеспечить дистанцию между пассажирами. Спикер "Укрзализныци" Сергей Щур заверил РБК-Украина, что ситуацию будут регулярно мониторить, и в дальнейшем поступит инструкция по работе плацкартов.

Ограниченный перечень маршрутов и отсутствие бюджетных вариантов, по всей видимости, скажутся на заполненности даже предложенных 50% мест. На 1 июня все еще можно купить билеты на все заявленные поезда, в том числе на такие популярные направления:

"Интерсити" 763 О Киев-Одесса - 1 200 гривен за первый класс;

"Интерсити" 722К и 726К Киев-Харьков - 970 и 370 гривен за первый и второй классы соответственно;

126К Киев-Константиновка - 1922 гривен за люкс и 560 гривен за купе;

738О Киев-Днепр - 740 гривен за купе.

При этом на даты перед длинными выходными на Троицу свободных мест заметно меньше. Впрочем, продажа за несколько суток открыта не на все анонсированные поезда, а решения о добавлении новых составов могут приниматься ежедневно.

Что касается слухов о возможном повышении цен на билеты, то еще на прошлой неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий исключил такую возможность.

РБК-Украина спросила у профильного министерства и УЗ о рентабельности и без того убыточных пассажирских перевозок с ограничением в половину мест, но на момент публикации материала запрос остался без ответа.

Без чая, но с усиленной дезинфекцией

О том, что карантин еще не закончился, напомнят при посадке и во время самой поездки. Чтобы попасть в вагон, необходимо пройти проверку температуры и иметь защитную маску. Пассажирам рекомендуют по возможности не передвигаться внутри поезда, кипяток можно будет получить только в свою посуду, а от продажи кофе и чая вообще временно отказались.

В каждом вагоне пообещали установить санитайзер, а проводники каждый час должны делать уборку. Сам подвижной состав перед отправлением будет проходить усиленную дезинфекцию, а постельное белье - дополнительную обработку.

Также возле железнодорожных касс на вокзалах нанесена разметка для соблюдения дистанции в очередях. Кроме того, по громкоговорителю будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов.

Что касается пригородных электричек, то как в них будут контролировать 50% заполненности - пока не понятно. Поскольку часть пассажиров покупает билеты уже в вагоне.

Что дальше

Возобновление автобусных и железнодорожных перевозок наряду с внутренними перелетами отвечают первому этапу плана Министерства инфраструктуры, который обнародовали в середине мая. На втором - запустят 100% пригородных электричек и все поезда, кроме сезонных. Они начнут курсировать уже на третьем этапе вместе с международными.

В любом случае нынешняя динамика распространения коронавируса говорит о том, что "Укрзализныця" будет наращивать пассажиропоток. Компания заявляет, что готова гибко реагировать на спрос и назначать поезда на более популярные даты и направления. В частности, уже с 1 июня купить билет можно будет за 90 дней до даты отправления.