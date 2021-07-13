UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Укрзализныця" запускает еще один курортный поезд в Геническ

Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Харькова в Геническ. Он начнет курсировать с 17 июля и будет выходить рано утром и прибывать в курортный город в обед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Региональный экспресс №729/730 Харьков - Геническ начнет курсировать с 17 июля.

Из Харькова поезд будет отправляться в 06:29 и прибывать в Геническ в 13:26.

Обратно экспресс будет выходить в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34.

Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.

Напомним, ранее "Укрзализныця" увеличила периодичность курсирования поезда №131/132 Житомир-Одесса. Дополнительные рейсы начнут отправляться с 18 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяГеническ