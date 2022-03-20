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"Укрзализныця" возвращает платный проезд на часть направлений

Фото: "Укрзализныця" возвращает платный проезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрзализниця" возвращает платный проезд для направлений с запада в центр, на восток и юг. Кроме того, платным будет проезд в соседние страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы компании Александра Камышина.

"Платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. Уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу в соседние страны", - сообщил Камышин.

После начала российского вторжения в Украину "Укрзализныця" проводит эвакуацию населения из горячих точек. Продажа билетов проводилась, однако рейсы фактически были бесплатными.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Укрзализныця