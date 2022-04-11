Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге

Укрзализныця с 12 апреля возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Сообщается, что с 12 апреля ежедневно будут курсировать рейсы по следующим направлениям:

Ранее мы сообщали, что в Укрзализныце рассказали, когда восстановят железнодорожный мост из Ирпеня в Киев.

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