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"Укрзализныця" возобновляет движение поездов с двух станций

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 18:42
"Укрзализныця" возобновляет движение поездов с двух станций
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

С завтрашнего дня "Укрзализныця" возобновляет движение шести поездов со станций Белая Криница и Славута-1. Опубликован список поездов.

Об этом говорится на официальном сайте железной дороги.

Открыта продажа билетов на следующие поезда:

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 102/101 Киев - Херсон;

№ 251/251 Харьков - Николаев.

Напомним, "Укрзализныця" назначила поезда Львов - Бахмут и Харьков - Николаев. Эти поезда курсируют уже с 13 ноября этого года.

Также "Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.

Отметим, в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".

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