"Укрзализныця" возобновила движение электричек в Черниговской и Сумской областях

Перевозчик возобновил работу в ряде деоккупированных районов северных областей. Пригородные поезда запустили на разминированных территориях.

"Так, с сегодняшнего дня из Киева в Нежин курсирует 4 пары поездов, которые отправляются в направлении Нежина в:

07:58 (приб. в 10:53);

12:13 (приб. в 15:09);

16:25 (приб. в 19:32);

18:24 (приб. в 20:56).

В обратном направлении, в Киев, поезда отправляются в:

04:30 (приб. в 7:43);

05:25 (приб. в 7:27);

13:25 (приб. в 15:58);

16:30 (приб. в 19:09)", – говорится в сообщении.



Кроме того, заработало сообщение Киев – Чернигов. Также "Укрзализныця" запустила ряд маршрутов по станциям Конотоп и Шостка. Перевозчик пообещал оперативно возобновлять движение по другим направлениям сразу после разминирования.