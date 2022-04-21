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"Укрзализныця" возобновила движение электричек в Черниговской и Сумской областях

Фото: Электропоезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

Движение электропроездов по территории Черниговской и Сумской областей возобновлено "Укрзализныцей" с 21 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЗ.

Перевозчик возобновил работу в ряде деоккупированных районов северных областей. Пригородные поезда запустили на разминированных территориях.

"Так, с сегодняшнего дня из Киева в Нежин курсирует 4 пары поездов, которые отправляются в направлении Нежина в:

  • 07:58 (приб. в 10:53);
  • 12:13 (приб. в 15:09);
  • 16:25 (приб. в 19:32);
  • 18:24 (приб. в 20:56).

В обратном направлении, в Киев, поезда отправляются в:

  • 04:30 (приб. в 7:43);
  • 05:25 (приб. в 7:27);
  • 13:25 (приб. в 15:58);
  • 16:30 (приб. в 19:09)", – говорится в сообщении.


Кроме того, заработало сообщение Киев – Чернигов. Также "Укрзализныця" запустила ряд маршрутов по станциям Конотоп и Шостка. Перевозчик пообещал оперативно возобновлять движение по другим направлениям сразу после разминирования.

К слову, в Сумской области запретили ночные богослужения на Пасху из соображений безопасности.

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УкрзализныцяЧерниговская областьСумская область