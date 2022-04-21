"Укрзализныця" возобновила движение электричек в Черниговской и Сумской областях

Движение электропроездов по территории Черниговской и Сумской областей возобновлено "Укрзализныцей" с 21 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЗ.
Перевозчик возобновил работу в ряде деоккупированных районов северных областей. Пригородные поезда запустили на разминированных территориях.
"Так, с сегодняшнего дня из Киева в Нежин курсирует 4 пары поездов, которые отправляются в направлении Нежина в:
В обратном направлении, в Киев, поезда отправляются в:
Кроме того, заработало сообщение Киев – Чернигов. Также "Укрзализныця" запустила ряд маршрутов по станциям Конотоп и Шостка. Перевозчик пообещал оперативно возобновлять движение по другим направлениям сразу после разминирования.
К слову, в Сумской области запретили ночные богослужения на Пасху из соображений безопасности.
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