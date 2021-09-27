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Укрзализныця срывает поставки угля на ТЭС, - Минэнергетики

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 11:08
Укрзализныця срывает поставки угля на ТЭС, - Минэнергетики Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик на перевозку угля на склады ТЭС и ТЭЦ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Алексея Куракова.

"На сьогодні складна ситуація з доставкою вугілля, оскільки "Укрзалізниця" систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств і збагачувальних фабрик по забезпеченню піввагонами. Розраховуємо, що ця проблема буде вирішена найближчим часом. Адже від цього залежить стабільне проходження опалювального сезону, який незабаром розпочнеться", - заявив Кураков.

У свою чергу представники "Укрзалізниці" запевнили, що докладуть максимум зусиль, щоб збільшити кількість піввагонів для доставки вугілля.

Крім того, за пропозицією Міненерго, вуглевидобувні підприємства і компанії теплової генерації повинні оновити планові показники по поставкам і накопиченню вугілля, враховуючи поточний стан.

За даними міністерства, станом на 24 вересня на складах ТЕЦ і ТЕС знаходиться 954,6 тис. тонн вугілля, що на 1,53 млн тонн менше затвердженого графіка. При цьому за останній тиждень запаси вугілля на складах скоротилися на 24 тис. тонн.

Как сообщалось, государственная Калушская ТЭЦ (Ивано-Франковская область) осталась без угля из-за нехватки средств на его закупку.

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Укрзализныця ТЭС
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