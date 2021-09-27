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Укрзалізниця зриває поставки вугілля на ТЕС, - Міненергетики

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 11:08
Укрзалізниця зриває поставки вугілля на ТЕС, - Міненергетики Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниця" систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств і збагачувальних фабрик на перевезення вугілля на склади ТЕС і ТЕЦ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Олексія Куракова.

"На сегодня сложная ситуация с доставкой угля, поскольку "Укрзализныця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами. Рассчитываем, что эта проблема будет решена в ближайшее время. Ведь от этого зависит стабильное прохождение отопительного сезона, который вскоре начнется", – заявил Кураков.

В свою очередь представители "Укрзализныци" заверили, что приложат максимум усилий, чтобы увеличить количество полувагонов для доставки угля.

Кроме того, по предложению Минэнерго, угледобывающие предприятия и компании тепловой генерации должны обновить плановые показатели по поставкам и накопления угля, учитывая текущее состояние.

По данным министерства, по состоянию на 24 сентября на складах ТЭЦ и ТЭС находится 954,6 тыс. тонн угля, что на 1,53 млн тонн меньше утвержденного графика. При этом за последнюю неделю запасы угля на складах сократились на 24 тыс. тонн.

Як повідомлялося, державна Калуська ТЕЦ (Івано-Франківська область) залишилася без вугілля через брак коштів на його закупівлю.

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Укрзалізниця ТЕС
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