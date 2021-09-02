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"Укрзализныця" сообщила о задержке ряда поездов из-за непогоды: список

Автор: Инна Собора

В Украине задерживается ряд поездов. Причиной сбоя стали сложные погодные условия и технические перебои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, задерживаются поезда:

  • №274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
  • №82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);
  • №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
  • №49 Киев - Трускавец (2 часа);
  • №791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);
  • №12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);
  • №108 Одесса - Ужгород (1 час);
  • №38 Запорожье - Киев (1 час);
  • №26 Одесса - Рахов (40 минут);
  • №11 Львов - Одесса (40 минут).

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Укрзализныця